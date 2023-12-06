Tora Sudiro Ngaku Rajin Perawatan Wajah, Ini Treatment yang Digunakan

AKTOR sekaligus Selebriti Tora Sudiro ternyata tak malu-malu ngungkapin kalau dirinya rajin perawatan wajah. Terlebih, dirinya berkecimpung di dunia hiburan yang menuntutnya untuk selalu tampil paripurna.

Selain pakai skincare basic yang memang sudah digunakan setiap hari, Tora Sudiro juga tak sungkan menjalani perawatan wajah di klinik kecantikan untuk memaksimalkan hasilnya. Terbaru, dia melakukan perawatan wajah dengan teknologi 'sofwave'. Ini dipilihnya karena selain minim rasa sakit, juga memberikan hasil yang lebih cepat.

Selain itu, pasca-treatment Tora diperbolehkan motoran yang memang sudah menjadi hobinya. Tapi, disarankan untuk pakai sunscreen.

"Menurut pernyataan dokter, setelah perawatan ini masih bisa motoran asal pakai sunscreen. Bahkan boleh pakai makeup, jadi, ya, menguntungkan banget buat saya," katanya di tayangan live Instagram @t_orasudi_ro bersama @regenesisid, baru-baru ini.

Di kesempatan yang sama, Tora pun menjelaskan bahwa dirinya tidak malu melakukan perawatan wajah.

"Kalau saya pribadi, ya, gak malu, karena tuntutan pekerjaan juga untuk tampil prima. Ngebantu juga makeup artist biar kerjanya lebih enteng karena kulit kitanya sehat," katanya.

Di sisi lain, dr Hellen selaku Business Development Manager PT Regenesis Indonesia menjelaskan bahwa treatment ultrasound yang dilakukan Tora juga hanya memerlukan waktu treatment lebih singkat.

"Waktu treatment ultrasound dari sofwave itu setengah kali lebih pendek, ya, sekitar 30-45 menit untuk wajah," terang dr Hellen.

"Pengulangan atau repetisi treatment juga cukup satu hingga dua kali per tahun. Ini yang bikin banyak pria memilih treatment-nya, karena gak ribet," tambahnya.