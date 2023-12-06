Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tora Sudiro Ngaku Rajin Perawatan Wajah, Ini Treatment yang Digunakan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:00 WIB
Tora Sudiro Ngaku Rajin Perawatan Wajah, Ini Treatment yang Digunakan
Treatment wajah Tora Sudiro. (Foto: Instagram @t_orasudi_ro)
A
A
A

AKTOR sekaligus Selebriti Tora Sudiro ternyata tak malu-malu ngungkapin kalau dirinya rajin perawatan wajah. Terlebih, dirinya berkecimpung di dunia hiburan yang menuntutnya untuk selalu tampil paripurna.

Selain pakai skincare basic yang memang sudah digunakan setiap hari, Tora Sudiro juga tak sungkan menjalani perawatan wajah di klinik kecantikan untuk memaksimalkan hasilnya. Terbaru, dia melakukan perawatan wajah dengan teknologi 'sofwave'. Ini dipilihnya karena selain minim rasa sakit, juga memberikan hasil yang lebih cepat.

Selain itu, pasca-treatment Tora diperbolehkan motoran yang memang sudah menjadi hobinya. Tapi, disarankan untuk pakai sunscreen.

"Menurut pernyataan dokter, setelah perawatan ini masih bisa motoran asal pakai sunscreen. Bahkan boleh pakai makeup, jadi, ya, menguntungkan banget buat saya," katanya di tayangan live Instagram @t_orasudi_ro bersama @regenesisid, baru-baru ini.

Di kesempatan yang sama, Tora pun menjelaskan bahwa dirinya tidak malu melakukan perawatan wajah.

Tora Sudiro

"Kalau saya pribadi, ya, gak malu, karena tuntutan pekerjaan juga untuk tampil prima. Ngebantu juga makeup artist biar kerjanya lebih enteng karena kulit kitanya sehat," katanya.

Di sisi lain, dr Hellen selaku Business Development Manager PT Regenesis Indonesia menjelaskan bahwa treatment ultrasound yang dilakukan Tora juga hanya memerlukan waktu treatment lebih singkat.

"Waktu treatment ultrasound dari sofwave itu setengah kali lebih pendek, ya, sekitar 30-45 menit untuk wajah," terang dr Hellen.

"Pengulangan atau repetisi treatment juga cukup satu hingga dua kali per tahun. Ini yang bikin banyak pria memilih treatment-nya, karena gak ribet," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement