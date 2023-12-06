Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Scabies, Penyakit Kulit Menular yang Disebabkan Tungau Parasit

Wulan Savitri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |23:00 WIB
Mengenal Scabies, Penyakit Kulit Menular yang Disebabkan Tungau Parasit
Mengenal scabies. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL Scabies, atau kudis yang merupakan penyakit yang menyebabkan rasa gatal dan munculnya ruam merah di kulit. Penyakit menular ini disebabkan oleh parasit jenis tungau kecil atau dikenal Sarcoptes scabiei.

Mengutip dari WebMD, Rabu (6/12/2023), meski tungau tidak bisa terbang atau melompat. Penyebaran scabies melalui kontak fisik yang berkepanjangan. Tungau bergerak merangkak dengan sangat lambat dari satu orang ke lainnya.

Di Norwegia, terdapat scabies yang disebabkan oleh kutu. Kudis ini terlihat seperti kerak tebal di kulit. Umumnya, penderita penyakit ini adalah difabel, lansia, dan orang dengan sistem imun tubuh lemah.

Gejala Scabies

Biasanya gejala scabies mulai bereaksi di kulit sekitar empat hingga enam minggu. Berikut ini gejala scabies yang paling umum ditemukan, antara lain:

Scabies

1. Rasa gatal yang hebat pada malam hari

2. Terlihat seperti luka akibat goresan

3. Kulit terasa kering dan kasar

4. Munculnya banyak ruam merah mirip dengan jerawat

Penyebab Scabies 

Dilansir dari Mayoclinic, penyebab scabies adalah tungau kecil berkaki delapan. Hewan kecil itu menggigit dan menggali tepat di bawah kulit untuk membuat sarang telur. Oleh karena itu, tungau dan telurnya membuat rasa gatal di seluruh tubuh.

Penyakit kudis dapat menular ke orang lain melalui kontak fisik atau saling berbagi pakaian. Apabila ditemukan scabies pada hewan, hal itu tidak dapat menyebar ke manusia. Namun, jika manusia bersentuhan dengan hewan yang memiliki penyakit scabies, maka akan menimbulkan reaksi gatal-gatal yang berlangsung dalam beberapa hari.

Halaman:
1 2
      
