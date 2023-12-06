Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Personel Godbless Tetap Prima di Usia Senja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:00 WIB
Rahasia Personel Godbless Tetap Prima di Usia Senja
Rahasia personel Godbless tampil prima. (Foto: Instagram @godblessrock)
A
A
A

RAUNGAN musik Godbless masih menggema sampai saat ini. Band rock yang berdiri pada tahun 1973 itu masih aktif mempersembahkan penampilan terbaiknya meski para personel sudah berusia senja.

Tak hanya satu atau dua lagu, Godbless dalam konsernya masih mampu membawakan hingga belasan lagu. Hal ini pun menimbulkan tanya bagi masyarakat tentang apa rahasia personel Godbless tetap prima manggung di usia senja.

Saat dijumpai di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Selasa 5 Desember 2023, sang vokalis, Ahmad Albar memaparkan bahwa rahasia bisa tetap lincah sampai saat ini adalah doa. Selain itu juga menjaga jarak dengan ponsel.

"Jamunya ya selalu berdoa. Sama saya jarang pegang hp," tutur pria berambut keriting tersebut.

Godbless

Halaman:
1 2
      
