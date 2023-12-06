Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes: Omicron Subvarian XBB.1.5 Dominasi Kasus Covid-19

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:05 WIB
Kemenkes: Omicron Subvarian XBB.1.5 Dominasi Kasus Covid-19
Virus Covid-19 (Foto: Medscape)
A
A
A

KINI kasus Covid-19 naik lagi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, kenaikan kasusnya hingga 80 persen.

Jika biasanya kasus mingguan Covid-19 berkisar 30 hingga 40, kini tembus 267 kasus per 28 November hingga 2 Desember 2023.

 Covid-19

Maxi Rein Rondonuwu selaku Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes pun menerangkan bahwa ada varian Covid-19 yang kini mendominasi penyebaran di Indonesia. Apa itu?

 BACA JUGA:

"Omicron subvarian XBB.1.5 masih mendominasi kasus Covid-19 di Indonesia," kata Maxi saat konferensi pers virtual, Rabu (6/12/2023).

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, Kemenkes pun menyarankan agar masyarakat melengkapi vaksin booster-nya.

"Paling penting adalah lakukan booster. Vaksinnya sendiri masih gratis hingga akhir tahun ini," ungkap Maxi.

 BACA JUGA:

"Di tahun depan, vaksin Covid-19 hanya gratis untuk kelompok tertentu, seperti lansia dan dewasa muda dengan komorbid atau imunitasnya lemah," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
