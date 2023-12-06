Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning, Dahak Encer Gejala Khas Mycoplasma Pneumonia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:29 WIB
Warning, Dahak Encer Gejala Khas Mycoplasma Pneumonia
Kena mycoplasma pneumonia. (Foto: Today parents)
A
A
A


PENYAKIT mycoplasma pneumonia menjadi kekhawatiran utama para orangtua saat ini, terlebih enam kasus di Indonesia semuanya berusia anak-anak (3-12 tahun).

Para orangtua mesti paham bahwa di musim pancaroba seperti sekarang, anak-anak mudah sekali sakit dan gejala yang muncul hampir sama yaitu batuk pilek.

 anak sakit

Nah, karena sedang marak penyakit mycoplasma pneumonia, orangtua harus tahu gejala khas dari penyakit ini supaya jika ditemukan gejala serupa, bisa segera ditangani dengan tepat oleh dokter di rumah sakit.

Lantas, apa saja gejala mycoplasma pneumonia?

Menurut Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan Prof Erlina Burhan, berikut gejala umum mycoplasma pneumonia,

1. Bersin-bersin

2. Hidung tersumbat

3. Sakit tenggorokan

4. Mata berair

5. Mengi (wheezing)

6. Muntah atau diare

7. Lemas

8. Nyeri kepala

9. Batuk

