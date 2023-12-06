Warning, Dahak Encer Gejala Khas Mycoplasma Pneumonia





PENYAKIT mycoplasma pneumonia menjadi kekhawatiran utama para orangtua saat ini, terlebih enam kasus di Indonesia semuanya berusia anak-anak (3-12 tahun).

Para orangtua mesti paham bahwa di musim pancaroba seperti sekarang, anak-anak mudah sekali sakit dan gejala yang muncul hampir sama yaitu batuk pilek.

Nah, karena sedang marak penyakit mycoplasma pneumonia, orangtua harus tahu gejala khas dari penyakit ini supaya jika ditemukan gejala serupa, bisa segera ditangani dengan tepat oleh dokter di rumah sakit.

Lantas, apa saja gejala mycoplasma pneumonia?

Menurut Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan Prof Erlina Burhan, berikut gejala umum mycoplasma pneumonia,

1. Bersin-bersin

2. Hidung tersumbat

3. Sakit tenggorokan

4. Mata berair

5. Mengi (wheezing)

6. Muntah atau diare

7. Lemas

8. Nyeri kepala

9. Batuk