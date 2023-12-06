Ini Usia Paling Rentan Kena Mycoplasma Pneumonia

KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan bahwa ada enam orang yang terkonfirmasi positif mycoplasma pneumonia. Kondisinya saat ini semua sudah sembuh.

Dari keenam pasien positif itu, dijelaskan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu bahwa usia paling muda adalah 3 tahun dan paling tua 12 tahun.

"Mereka semua sudah sembuh, sudah beraktivitas seperti biasa lagi," kata Maxi dalam konferensi pers virtual.

Lebih lanjut, Dokter Spesialis Anak RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Nastiti Kaswandani, SpA(K) menjelaskan bahwa usia anak-anak memang paling rentan terinfeksi mycoplasma pneumonia. Bahkan, kalau dari data yang lebih besar, usia pra-sekolah tergolong paling rentan.

"Untuk mycoplasma pneumonia itu memang paling tinggi (kasusnya) pada anak pra sekolah dan usia sekolah, (datanya) sampai 30 persen," kata dr Nastiti.

"Kalau pada bayi, angka kejadian kasusnya sedikit, mungkin di bawah 5 persen," tambahnya.