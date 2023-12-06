Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Infeksi Amandel Berulang Tingkatkan Risiko Tumor?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:57 WIB
Apa Benar Infeksi Amandel Berulang Tingkatkan Risiko Tumor?
Infeksi amandel. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOKTER Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher dr Ika Dewi Mayangsari, Sp.THT-BKL, Subsp.Onk(K), FICS menjelaskan, tiga fakta perihal amandel, salah satunya terkait hubungan infeksi amandel berulang dan meningkatnya risiko tumor amandel.

Dia mengatakan, sebenarnya tidak ada hubungan langsung atau sebab dan akibat antara infeksi berulang dan kejadian tumor amandel.

 amandel

"Tidak selalu yang bolak-balik terjadi radang pada amandel, tidak harus menjadi kanker atau keganasan ke depannya," kata dr Ika .

 BACA JUGA:

Tetapi, imbuh dr Ika, orang-orang sebaiknya perlu mengetahui faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker orofaring atau amandel yakni infeksi Human papillomavirus (HPV) dan kebiasaan hidup seperti merokok dan konsumsi minuman beralkohol.

"(Merokok dan minum minuman beralkohol) faktor menyebabkan munculnya kanker yang disebabkan terjadinya perubahan sel pada amandel," ujar dia.

Dikutip dari Antara, fakta lain mengenai amandel yakni naiknya asam lambung atau refluks asam lambung yang merupakan salah satu faktor iritasi pada daerah tenggorok termasuk amandel atau tonsil.

 BACA JUGA:

"Kalau sering terjadi asam yang berulang kali kontak dengan mukosa atau lapisan tenggorok, termasuk amandel tentu hal ini bisa menyebabkan terjadinya suatu peradangan," kata dr Ika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/481/3144690//amandel-rieQ_large.jpg
Jangan Dianggap Sepele, Kapan Radang Amandel Harus Dioperasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/481/3133715//5_cara_mengobati_radang_amandel_tanpa_operasi-0sJc_large.jpg
5 Cara Mengobati Radang Amandel Tanpa Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/483/3114630//viral_kisah_bocil_operasi_amandel_gegara_hobi_makan_kulit_ayam-VnXf_large.jpg
Viral Kisah Bocil Operasi Amandel Gegara Hobi Makan Kulit Ayam, Ini Penyebab dan Gejalanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement