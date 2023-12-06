Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mycoplasma Pneumonia Ditemukan di Indonesia, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenkes

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:00 WIB
Mycoplasma Pneumonia Ditemukan di Indonesia, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenkes
Enam orang anak teridentifikasi mycoplasma pneumonia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ENAM anak terkonfirmasi positif mycoplasma pneumonia. Upaya pencegahan penularan pun harus segera dilakukan untuk mempersempit ruang sebar bakteri penyebab penyakit.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan beberapa upaya lanjutan setelah menerima laporan enam anak terkonfirmasi mycoplasma pneumonia ini. Lantas apa yang mereka lakukan?

Menurut Maxi Rein Rondonuwu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, pihaknya telah mengambil sampel yang ada di rumah sakit tempat pasien dirawat sebelumnya.

"Sampel tidak diambil dari pasien langsung, karena mereka sudah sembuh dan tidak lagi dirawat di rumah sakit," kata Maxi dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/12/2023).

Pneumonia

Halaman:
1 2
      
