Mau Uji Adrenaline? Ini 5 Wisata Ekstrem Cliff Jump dengan Pemandangan Terindah di Indonesia

CLIFF jump atau lompat tebing merupakan salah satu olahraga ekstrem yang diminati traveler penyuka petualangan yang menguji adrenaline.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa spot atau titik menarik yang dapat dilakukan untuk cliff jump. Tak hanya ketinggian yang ditawarkan, melainkan juga pemandangannya yang indah nan mempesona.

Bagi Anda yang gemar dengan olahraga ekstrem satu ini, berikut adalah 5 rekomendasi spot cliff jump dengan pemandangan terbaik di Indonesia.

Pulau Sronjong

Lokasi pertama untuk cliff jumpa ada di pulau Sronjong, Mandeh, Sumatera Barat. Anda dapat merasakan keseruan melompat dari tebing tinggi dari pulau Ini. Selain itu, kondisi perairannya pun cukup tenang.

Ketinggian tebing di kawasan ini pun mencapai 20 meter, belum lagi dengan pemandangan alamnya yang memberikan perpaduan lengkap bagi wisatawan.

Pulau Pahawang

Sedikit menjauh dari kawasan Mandeh, pulau Pahawang yang ada di Lampung bisa jadi pilihan kedua untuk melakukan aksi cliff jump yang menantang.

Tepatnya di kawasan Kecamatan Punduh Pindadah, Kabupaten Pesawaran. Wisata bahari ini merupakan salah satu daya tarik yang menyita banyak perhatian wisatawan. Dengan tebing-tebing yang tinggi dan menghantam permukaan laut yang biru, jadi pilihan cliff jump yang seru dan tentunya pemandangan indah dari alam sekitarnya.

Pulau Pahawang

Tak hanya dapat melakukan cliff jump, Anda juga bisa melakukan beragam aktivitas, seperti diving ataupun snorkeling, karena keindahan alam bawah laut di pulau ini pun cukup memukau.

Curug Telu Baturraden

Cliff jump yang satu ini ada di kawasan Jawa Tengah. Tepatnya di Kedung Pete, kawasan wisata Curug Telu, Desa Karangsalam, Baturaden, Kabupaten Banyumas.

Kawasan ini bisa dibilang surganya spot cliff jump, karena menyuguhkan beragam pilihan ketinggian lompatan mulai dari 3 meter, 5 meter, hingga yang paling tinggi adalah 13 meter. Disarankan bagi Anda yang belum pernah melakukann cliff jump, penting untuk melakukn praktik dari ketinggian paling rendah terlebih dahulu.

Curug Aul Purbalingga

Jawa Tengah memang dikenal sebagai daerah dengan seribu air terjun atau curug. Salah satu curug yang jadi favorit wisatawan untuk melakukan cliff jump adalah curug Aul yang ada di Desa Tanalum, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ada dua tingkatan air terjun, dimana pada air terjun kedua tingginya cukup untuk melompat ke dalam kolam sedalam tiga meter, sangat seru bukan?