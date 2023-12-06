9 Juta Wisatawan Akan Kunjungi Yogyakarta, Ini 7 Destinasi Wisata Favorit di DIY

DINAS Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan bahwa 9 juta orang keluar masuk provinsi itu pada momen libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024. Pergerakan 9 juta wisatawan tersebut diprediksi terjadi mulai 22 Desember 2023 sampa 3 Januari tahun depan.

Yogyakarta memang salah satu daerah tujuan wisata favorit masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Ada beragam pilihan destinasi wisata dan biaya hidup murah jadi salah satu daya tarik Jogja di mata wisatawan. Selain itu, budaya masyarakatnya yang ramah dan terbuka membuat turis nyaman menjelajahi Yogyakarta.

Desember tentu akan meningkatkan mobilitas wisatawan di Yogyakarta. Menawarkan berbagai wisata yang indah dengan dibalut budaya Jawa, membuat semua orang betah dan ingin kembali lagi ke Yogyakarta.

Dikutip dari akun x @merapi_uncover, saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti diperkirakan akan ada sebanyak 9 juta wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta. Angka tersebut melambung tinggi karena Tol Fungsional Solo-Jogja akan mulai beroperasi pada akhir tahun.

BACA JUGA:

Apakah Anda berencana akan menghabiskan libur akhir tahun di Yogyakarta? Berikut 7 rekomendasi destinasi wisata khas kota Yogyakarta yang bikin liburan Anda semakin menyenangkan :

Heha Sky View

Heha Sky View menjadi salah satu destinasi wisata yang cocok untuk Anda yang ingin menikmati pemandangan Kota Yogyakarta dari atas.Terletak di kawasan perbukitan Gunungkidul, tempat wisata ini sangat pas untuk para pengunjung yang ingin melepas penat serta ingin menghirup udara segar.

Selain itu, Heha Sky View memiliki berbagai spot foto Instagramable yang cocok untuk mempercantik feeds instagram lho. Tak perlu takut merasa bosan, di sini juga ada live music yang siap menghibur para pengunjung. Harga tiket masuknya mulai dari Rp 20 ribuan per orang.

Suraloka Zoo

Bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga, Suraloka Zoo bisa jadi jawabannya. Selain berlibur, Anda juga dapat mengedukasi si kecil mengenai berbagai jenis binatang.

BACA JUGA:

Suraloka Zoo memiliki konsep interactive zoo yang memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan satwa-satwa di dalamnya. Tak hanya itu, tempat ini juga menawarkan berbagai aktivitas lainnya seperti flying fox, high rope, menunggangi kuda, dan masih banyak lagi. Harga tiket masuknya mulai dari Rp 30 ribuan.

Heha Ocean View

Untuk Anda yang ingin menikmati pemandangan matahari terbenam di Kota Khas Gudeg ini, Heha Ocean View bisa masuk ke list loh. Para pengunjung bisa menikmati semilir angin dengan hamparan laut yang indah. Jangan lupa pakai outfit terbaik Anda karena Heha Ocean View menawarkan berbagai spot-spot foto yang aesthetic banget, cocok untuk asupan foto Instagram.

Heha Ocean View

Tempat wisata ini buka mulai pukul 09.00 sampai dengan 21.00 WIB dengan harga tiket masuk per orangnya Rp 20 ribu per orang. Heha Ocean View juga menyediakan fasilitas shuttle gratis setiap beberapa menit untuk membantu para pengunjung dari tempat parkir ke pintu masuknya.

BACA JUGA:

Gudeg Yu Djum

Belum ke Jogja kalau belum cobain makan Gudeg langsung di kota asalnya. Salah satu kuliner gudeg legendaris dan terkenal di Kota Jogja yang telah berdiri dari tahun 1950 adalah Gudeg Yu Djum. Gudeg Yu Djum masih mempertahankan resep asli turun temurun, sehingga tak perlu diragukan lagi keorisinilannya.

Gudeg Yu Djum juga menggunakan telur bebek dan ayam kampung asli lho. Harga per porsinya dibanderol mulai dari Rp 20 ribuan.