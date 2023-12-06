5 Wisata Gua di Indonesia Cocok buat Petualang, Nomor 3 Dipenuhi Tengkorak Manusia

INDONESIA merupakan negara yang memiliki bentang alam luar biasa. Negeri zamrud khatulistiwa ini menyuguhkan banyak destinasi wisata menarik, seperti gua yang memukau dan cocok disambangi bagi mereka yang berjiwa petualang.

Mulai dari gua yang menakjubkan dengan stalaktit dan stalagmit yang indah hingga gua-gua yang menyimpan sejarah kuno, inilah beberapa destinasi gua yang cocok untuk para pencari petualangan di Indonesia.

Berikut Okezone rangkumkan enam destinasi wisata gua di Indonesia yang bisa dijelajahi traveler yang berjiwa petualang;

1. Gua Cokro

Daya tarik dari gua yang berlokasi di Gunungkidul, DIY ini adalah ornamen yang terdapat pada dinding gua yang terbentuk secara alami.

Uniknya, ornamen tersebut seakan membentuk tirai dan menyerupai keris. Stalaktit dan stalakmit yang indah juga bisa kita lihat saat menyusuri gua dengan kedalaman 18 meter ini.

Gua Cokro (Foto: dok. Adi Chris)

2. Gua Gong

Wisata gua di Indonesia berikutnya adalah Gua Gong, di Pacitan, Jawa Timur. Nama gua tersebut tercipta bukan tanpa alasan.

Konon nama ini muncul karena ada suara seperti gong saat stalakmit dan stalagmit di gua dipukul. Saat melakukan susur gua, Anda juga bisa menikmati cahaya warna-warni yang berpendar di dalam gua.

3. Gua Londa

Wisata susur gua di Indonesia yang cukup unik bisa Anda dapati di Gua Londa, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di dalam gua kita bisa menyaksikan langsung peti-peti jenazah dan tulang belulang para leluhur yang dimakamkan di dinding gua.

Untuk memasuki gua, Anda harus dipandu warga lokal atau guide. Karena gua ini mempunyai lorong sempit, batuan terjal, dan cukup licin.

Gua Londa (Foto: Instagram/@ridomuhammaddd)

4. Gua Jomblang

Wisata gua yang pertama berada di Gunungkidul, Yogyakarta, yakni Gua Jomblang. Daya tarik utama dari gua ini adalah 'cahaya surga', yakni sorot cahaya matahari yang masuk ke dalam gua melalui lubang besar setinggi 90 meter.

Untuk menyaksikan langsung keindahan tersebut, kita harus turun ke mulut gua dari ketinggian 15-20 meter dengan bantuan tali, lalu menyusuri gua menuju titik 'cahaya surga'. Namun tenang, Anda akan dipandu ahli untuk memastikan keamanan saat masuk ke dalam Gua Jomblang.