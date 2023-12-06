Dongkrak Pariwisata, Maskapai Ini Buka Rute Penerbangan Nonstop Jakarta-Sorong

MASKAPAI Pelita Air membuka rute penerbangan Jakarta-Sorong dalam rangka mendukung konektivitas di Indonesia Timur sekaligus memfasilitasi pertumbuhan pariwisata di wilayah itu.

"Kami berharap rute ini akan memberikan manfaat yang besar bagi penumpang kami dan akan menjadi landasan untuk pengembangan potensi pariwisata di Sorong dan sekitarnya," ungkap Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan dalam keterangan yang diterima Okezone di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Rute baru tersebut menandai destinasi penerbangan kesepuluh Pelita Air setelah Yogyakarta, Bali, Surabaya, Padang, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin.

Ia menjelaskan, pihaknya memahami pentingnya kenyamanan dan efisiensi bagi pelanggan. Dengan rute non-stop tersebut, kata dia, penumpang akan dapat menikmati perjalanan tanpa henti antara Jakarta dan Sorong.

"Mengurangi waktu tempuh dan memungkinkan penumpang untuk tiba di destinasi mereka lebih cepat, dengan lebih banyak waktu untuk menikmati liburan atau melakukan bisnis," tuturnya.

Dendy berharap, pembukaan rute tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi penumpang dan akan menjadi landasan untuk pengembangan potensi pariwisata di Sorong dan sekitarnya.

"Semoga dengan adanya rute penerbangan ke Sorong, kami dapat memenuhi dahaga para wisatawan Indonesia yang ingin berwisata atau liburan, apalagi kita akan memasuki peak season Natal dan Tahun Baru," ungkapnya.