HOME WOMEN TRAVEL

Mencengangkan! Pilot Ungkap Kemana Perginya Kotoran Manusia yang Masuk Toilet Pesawat

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:01 WIB
Mencengangkan! Pilot Ungkap Kemana Perginya Kotoran Manusia yang Masuk Toilet Pesawat
Toilet pesawat (Foto: Wikimedia Commons)
A
A
A

SEORANG pilot baru-baru ini mengungkapkan tentang apa yang terjadi jika penumpang buang air besar di toilet pesawat saat penerbangan.

Pilot bernama Garrett ini populer di TikTok dan kerap membagikan video tentang kehidupannya sebagai pilot.

Kali ini, ia mengunggah sebuah video untuk menyanggah klaim yang mengatakan bahwa kotoran akan dibuang ke penduduk di bawah pesawat jika seseorang menggunakan fasilitas di dalam pesawat.

Melalui akun TikToknya @flywithgarrett, ia menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di bawah toilet saat penumpang menggunakannya di ketinggian 35.000 kaki.

      
