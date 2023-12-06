Rakornas di Labuan Bajo, Sandiaga Berharap Pariwisata Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) dan Menko Marves Ad Interim Erick Thohir (kanan) memberi keterangan pers Rakornas di Labuan Bajo, NTT. (Foto: MPI)

RAPAT Koordinasi Nasional lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) digelar di Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/12/2023).

Rakornas dihadiri pejabat lintas kementerian dan lembaga ini berupaya mengoptimalkan peluang pascapandemi COVID-19 melalui pariwisata berkualitas untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah melalui lembaga terkait mendorong agar sektor pariwisata menjadi lokomotif perekonomian nasional yang saat ini masih bertumpu pada industri ekstraktif.

BACA JUGA: