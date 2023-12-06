RAPAT Koordinasi Nasional lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) digelar di Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/12/2023).
Rakornas dihadiri pejabat lintas kementerian dan lembaga ini berupaya mengoptimalkan peluang pascapandemi COVID-19 melalui pariwisata berkualitas untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Pemerintah melalui lembaga terkait mendorong agar sektor pariwisata menjadi lokomotif perekonomian nasional yang saat ini masih bertumpu pada industri ekstraktif.
