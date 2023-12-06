Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Kolaborasi Pengelolaan Sampah Holistik dan Pertanian Regeneratif di Golo Mori NTT

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi kolaborasi masyarakat Desa Golo Mori bersama Tim Todo Cama dan Goto Impact Foundation yang berinisiatif melakukan pengelolaan sampah secara holistik dan praktik pertanian regeneratif.

Angela Tanoesoedibjo dalam kunjungannya ke Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (6/12/2023), menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas program Kemenparekraf.

“Dari sampah itu kemudian bisa bermanfaat buat pertanian juga, dari pertaniankan menghasilkan sampah lagi, nah mutar-mutar lagi seperti itu,” katanya.

“Kita harapkan dengan seperti ini ada ketahanan pangan di desa Golo Mori,” lanjut Angela Tanoesoedibjo.

Hasil sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat lokal juga berpotensi untuk mengembangkan usaha pariwisata di destinasi wisata Golo Mori.