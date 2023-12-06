Wisata Gunung Bromo Bebas Kendaraan saat Wulan Kapitu, Catat Tanggalnya!

Pintu gerbang menuju Gunung Bromo melalui Coban Trisula, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (Foto: MPI/Avirista Midaada)

PENGELOLA Wisata Gunung Bromo di Jawa Timur mebutup akses kendaraan bermotor masuk ke Kaldera Tengger pada momentum peringatan Wulan Kapitu yang jatuh pada Selasa 12 Dessember 2023 di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Balai Besar TNBTS, Hendro Widjanarko mengungkapkan bahwa penutupan akses kendaraan bermotor ini atas permintaan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo, untuk menghormati adat dan budaya masyarakat Tengger pada Wulan Kapitu.

"Memperhatikan surat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo Nomor 279/PHDI-KAB/XI/2023 tanggal 22 November 2023 mengenai permohonan penutupan Kawasan Bromo, dalam rangka menghormati adat dan budaya Masyarakat Tengger," ucap Hendro Widjanarko, Rabu (6/12/2023).

