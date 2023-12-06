Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Dukung Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |09:30 WIB
Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Dukung Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan platform perjalanan digital Agoda mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara melalui pemberian diskon dan promo yang menarik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, kampanye ini merupakan bentuk komitmen dari Agoda dalam memberikan pengalaman perjalanan #DiIndonesiaAja yang tak terlupakan serta terjangkau sesuai dengan budget yang dimiliki calon wisatawan namun tetap berkualitas.

“Kami mengapresiasi kolaborasi yang terus terjalin dengan Agoda dan kami optimistis, kolaborasi ini sebagai upaya mencapai target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,2 miliar sampai 1,4 miliar pergerakan wisatawan,” ujar Sandi dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpareraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Martini mengatakan, untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 8 Agustus - 31 Desember 2023, Agoda meluncurkan kampanye "#Liburan Jalan, Celengan Aman" yang menawarkan diskon hingga 20 persen ditambah cashback 5 persen untuk akomodasi di seluruh negeri.

“Kami juga telah menyiapkan QR Code khusus Liburan Natal dan Tahun Baru, sebagai sumber informasi dan inspirasi liburan bagi wisatawan,” kata dia.

