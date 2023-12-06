Sandiaga Dorong Jakarta Halal Festival Perkuat Ekosistem Halal Nasional

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung event Jakarta Halal Festival yang digelar pada 22-25 Desember 2023 di JCC, Jakarta.

Event tersebut merupakan salah satu pameran terbesar di Indonesia sebagai wujud penumbuhan ekosistem halal nasional.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta berujar bahwa event ini diinisiasi oleh Global Entrepreneurs Profesional bersama Syakaa Islamic Event Organizer dan menjadi puncak dari penyelenggaraan roadshow Halal Fest di Yogyakarta, Surabaya, dan Padang.

“Hingga 30 November 2023, terdapat total 157 booth yang akan menyemarakkan JHF, dengan target pengunjung sebanyak 50 ribu orang. Saya mengajak masyarakat untuk memeriahkan dan turut berpartisipasi. Bersama sukseskan Jakarta Halal Festival 2023,” ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Sandi berharap, gelaran Jakarta Halal Festival ini menjadi momentum berharga bagi semua pihak untuk menggarap potensi besar industri halal yang kuat dan berdaya saing tinggi.