HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Opor Ayam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:05 WIB
Resep Makan Siang Opor Ayam
Opor ayam untuk makan siang. (Foto: Instagram)
A
A
A

OPOR ayam jadi menu pilihan orang banyak untuk disajikan pada keluarga. Tidak hanya saat perayaan besar, juga dalam keseharian.

Makanan ini sudah ada sejak dulu, bahkan dipastikan sejak zaman kerajaan dulu. Opor ayam disajikan oleh masyarakat biasa yang pada waktu dulu tidak bisa makan daging.

Penyajiannya pun bisa dengan rempah kunyit atau putih hanya memakai santai. Semua tergantu selera, ya.

Buat kamu yang ingin mencoba resep opor ayam, bisa coba yang satu ini. Dikutip dari akun Instagram @luis_widarto

Bahan :

1 kg daging ayam, potong selera

2 batang sereh, memarkan

      
