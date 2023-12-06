Selain Cromboloni yang Viral, Ini 5 Pastry Khas Perancis Populer di Indonesia

CROMBOLONI belakangan ini tengah viral dan begitu populer di media sosial, diawali dengan linimasa TikTok. Berangkat dari banyaknya netizen, kini salah satu varian pastry asal Perancis ini juga ramai direview oleh para food blogger.

Ya, pastry satu ini tengah ramai dicari netizen karena punya tekstur kulit luar sangat renyah, perpaduan rasa yang lezat dan tampilannya yang menarik. Cromboloni sendiri merupakan perkawinan antara dua desert asal Perancis, yakni croissant dan bomboloni.

Croissant yang flaky dibentuk mirip seperti bomboloni yang bulat dan diberikan filling atau isiang di dalamnya. Namun, sebenarnya tidak hanya cromboloni saja. Ada beberapa jenis pastry khas Perancis yang juga cukup populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Apa saja itu? Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber, Rabu, (6/12/2023)

1. Mille Feuille: Merupakan hidangan penutup khas Prancis yang terkenal di seluruh dunia. Secara harfiah nama pastry ini bermakna "seribu lemba”. Mille Feuille merujuk pada banyaknya lapisan puff pastry dalam kue ini. Puff pastry yang digunakan terbuat dari mentega yang kaya dan lezat, sehingga memberikan rasa yang khas dan nikmat.

Isian krim vanilla di antara lapisan puff pastry memberikan rasa yang manis dan creamy. Kue ini biasanya disajikan dalam bentuk persegi atau segiempat, dengan gula bubuk yang diberi taburan di atasnya.

2.Croissant: Pastry klasik satu ini merupakan sejenis kue kering yang juga menjadi salah satu roti terkenal dari Perancis. Dinamakan Croissant karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Jenis pastry ini cukup favorit dan begitu terkenal, hingga mudah menemukannya di toko roti dan pastry. '

Di Perancis dan Spanyol, croissant umumnya dijual tanpa diisi dan dimakan tanpa ditambah mentega, tapi terkadang dengan isian almond. Saat ini croissant juga dibuat dengan varian rasa yang lebih banyak lagi.