Mantap! Brand Lokal W.Essentiels Berkolaborasi dengan One Piece, Hanya di Shopee 12.12 Birthday Sale

JAKARTA - Memeriahkan kampanye 12.12 Birthday Sale, jenama lokal asal Bandung W.Essentiels berkolaborasi dengan manga populer Jepang yang sudah sangat terkenal, yaitu One Piece, meluncurkan koleksi produk terbaru yang menampilkan karakter-karakter kru Straw Hat Crew dan lainnya secara eksklusif di Shopee.

Mulai tanggal 8 Desember sampai 12 Desember 2023, pengguna dan para Nakama, sebutan para penggemar One Piece, dapat membeli berbagai macam produk W.Essentiels X One Piece sambil menikmati penawaran diskon s/d 50%.

Tahun 2023 merupakan tahun yang menggembirakan bagi para fans One Piece di Indonesia, mulai dari viral-nya Gear 5, hadirnya film One Piece Live Action, hingga One Piece Asia Tour mendatang di Jakarta. Maka, W.Essentials kembali berkolaborasi dengan One Piece sebagai satu-satunya brand local apparel Indonesia yang menjadi official collaborator One Piece, melalui rangkaian produk yang terdiri dari t-shirt, jacket, hoodie, short pants, dan masih banyak lainnya. Kolaborasi ini merupakan koleksi yang kedua dari W.Essentiels bersama One Piece setelah tahun sebelumnya menorehkan kesuksesan, kini dapat ditemukan secara eksklusif di Shopee.

Edward Satria, Co-Founder W.Essentiels mengatakan, pencapaian ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bahwa ternyata brand hasil karya anak bangsa mendapatkan kesempatan bersama fenomena global sebesar One Piece.

"Ini juga membuktikan bahwa kualitas produk asli Indonesia dari W.Essentiels tidak kalah dan bisa bersaing dengan brand-brand global lainnya. Spesial di koleksi kedua bersama One Piece kali ini, kami meluncurkan 38 jenis produk eksklusif di Shopee dengan 120 desain yang berbeda yang menunjukkan ilustrasi karakter One Piece, mulai dari Luffy, Zoro, Nami, Sanji, dan masih banyak lagi," katanya.