Luar Biasa! Marsha dan Muthe JKT48 Sukses Ramaikan Sesi Live Streaming di Shopee Live

JAKARTA - JKT48 tak pernah gagal memeriahkan sesi live streaming di Shopee Live! Kali ini, sesi Shopee Live Streaming di akun JKT48 Official Store dipandu oleh si cantik Marsha dan Muthe, pada Selasa (5/12/2023), mulai jam 12.00 WIB hingga 14.00 WIB kemarin.

Sesi tersebut jadi live perdana Marsha dan Muthe JKT48 di Shopee! Aksi lucu serta menggemaskan Marsha dan Muthe saat berinteraksi dan berjualan berbagai produk pilihan di sesi live tersebut, membuat banyak penggemar antusias berinteraksi dengan idola melalui kolom komentar. Produk-produk yang ditawarkan di sesi live streaming di Shopee Live tersebut juga diserbu pembeli.

Tak heran, pasalnya selain karena hadirnya dua idola cantik, ada juga penawaran spesial dari Shopee Live, yaitu Shopee Live Diskon Murah 2x Sehari di Jam 12 Siang dan Jam 8 Malam. Sekarang, Sobat Shopee bisa menikmati semua penawaran menggiurkan dari Shopee Live sebanyak dua kali dalam sehari! Mulai dari promo Gratis Ongkir hingga Semua Diskon Murah, semuanya bisa dinikmati di Shopee Live pada pukul 12.00 dan 20.00 setiap harinya.

Respons positif dari warganet pun membanjiri kolom komentar di sesi Shopee Live Streaming yang dipandu oleh Marsha dan Muthe JKT48 kemarin. Apalagi, ada promo ciamik yang pastinya menggiurkan untuk para penggemar JKT48 dan pengguna setia Shopee lainnya. Penonton yang memberikan komentar dan melakukan pembelian minimal Rp50 ribu sepanjang sesi live kemarin, bisa mendapatkan undangan nonton langsung JKT48 di TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale!

Tak hanya satu, tapi dua undangan nonton langsung JKT48 bisa didapatkan pembeli yang memenuhi persyaratan. Selain melakukan pembelian minimal Rp50 ribu, syarat lain yang harus dipenuhi pembeli di sesi Shopee Live Streaming Marsha dan Muthe kemarin adalah menyelesaikan pembayaran dengan metode apapun selain COD. Dapat dua undangan, kamu bisa ajak teman, keluarga, atau bahkan gebetan untuk nonton menyaksikan secara langsung penampilan JKT48 di TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2023 mendatang di Jakarta. Kapan lagi bisa dapat dua undangan nonton langsung JKT48 hanya dengan belanja minimal 50RB!

Tangkapan Layar Shopee Live Streaming Marsha dan Muthe JKT48.

Dipandu dua idola cantik dengan kehadiran berbagai promo ciamik, sesi Shopee Live Streaming Marsha dan Muthe JKT48 kemarin pun dihujani komentar positif dari warganet. Tak sedikit netizen yang melontarkan pujian terhadap Marsha dan Muthe yang lihai mempromosikan berbagai produk sepanjang live streaming berlangsung. Banyak pula yang mengaku terhibur dengan aksi lucu dua member cantik JKT48 tersebut ketika berinteraksi secara real-time dengan penonton di Shopee Live. Terbukti, kolom komentar dipenuhi pujian dan respons positif dari warganet. Tak sedikit pula yang menyanjung paras cantik Marsha dan Muthe JKT48, sekaligus mengapresiasi tingkah polah lucu mereka yang menghibur.

“Yey ada dua Oshi ku”

“Akhirnya maeng live di Shopee”

“Muthee lucu bgt”

“Muthe sama Marsha lucuuuuu”

“Maeng cakep amat dah”

“Muthe kmu harus tau di rumah aku banyak foto kamu”