5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik

MENTENG Jakarta Pusat punya tempat kuliner yang beragam dan cocok dijadikan tempat nongkrong. Bukan buat kalian anak muda saja, para pekerja atau pasangan hingga keluarga pun bisa.

Selain nongkrong, kamu juga bisa mengabadikan foto di beberapa spot dan juga nikmati hidangan lezat.

Mengutip dari berbagai sumber, Rabu (6/12/2023) berikut rekomendasi lima tempat hangout di daerah Menteng.

1. The Acre

(Foto: Instagram @theacre.id)

Terletak di Jalan HOS. Cokroaminoto No.100, RT.2/RW.5, Menteng, Jakarta Pusat, tempat ini memiliki seating area yang cukup luas. Saat kamu mengunjungi tempat ini, pasti suasananya akan mengingatkanmu di Bogor.

Tempat ini memang cocok sekali buat kamu yang ingin membawa keluarga untuk quality time. The Acre buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Di sini juga memiliki smoking area.

Untuk pilihan makanannya cukup lengkap, kamu bisa pilih menu ala Barat sampai tradisional.

2. Taman Kelingan

(Foto: Instagram @tamankelingan)

Sesuai dengan namanya, tempat ini memang seperti taman. Buat kamu yang ingin mencari tempat hangout bersama teman atau ingin sekedar jalan-jalan daerah Jakarta Pusat, coba kunjungi Taman Kelingan ini deh.

Tempatnya yang asri selayaknya taman, di sini juga ada burung yang sangat mendukung suasana sangat asri dan rindang. Terletak di Jalan Yusuf Adiwinata No.39, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Buka dari hari Rabu sampai Minggu. Dari jam 11 siang hingga 8 malam. Tempat ini memang full outdoor, seating areanya juga tidak terlalu luas, tempat ini juga sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang terutama pada saat sore hari.