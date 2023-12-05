Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Cari ART Gaji Rp1,7 Juta per Bulan, Netizen Soroti Pekerjaannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:15 WIB
Viral Wanita Cari ART Gaji Rp1,7 Juta per Bulan, Netizen Soroti Pekerjaannya
Ilustrasi asisten rumah tangga. (Foto: Freepik)
VIRAL di media sosial seorang wanita mencari asisten rumah tangga (ART) dengan gaji Rp1,7 per bulan. Wanita itu diketahui bernama Cleopatra Djapri.

Lewat sosial media Facebook, Cleopatra menuliskan dirinya sedang mencari ART karena asistennya kerap tak serius bekerja.

“Saya mencari ART beberes momong untuk KERJA DIRUMAH SAYA (TOLONG YANG SERIUS KERJA, UDAH CAPEK BANGET SAMA DRAMA ART BARU SEMINGGU MINTA BERENTI),” tulis Cleopatra dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Dia pun mencari ART dengan kriteria wanita sekitaran usia 35-50 tahun dan harus menginap di kediamannya. Dia juga mengharuskan ART-nya untuk tidak mabuk kendaraan karena akan sering diajak berpergian.

Viral

Tak hanya itu, wanita ini pun mempersiapkan fasilitas berupa kamar tidur, kamar mandi pribadi, wifi hingga makanan yang tidak dibedakan. Namun, satu hal yang menjadi sorotan netizen adalah gaji untuk ART tersebut.

Cleopatra mengatakan dia akan menggaji sang ART sebesar Rp1,7 per bulan. Namun, daftar pekerjaan yang diperintah pun sangatlah banyak sehingga menurut netizen tak sesuai dengan gaji tersebut.

“Gaji Rp1.700.000, kerjaa : Nyapu, Ngepel, Nyuci baju (pakai mesin, tapi kalo baju puth di kucek), cuci sendal, Nyetrika (baju suami, saya, 3 anak saya), Masak yang ringan-ringan Bisa masak sop, bayam, lodeh, kangkung. (tenang bukan disuruh bikin kepiting saos padang kok, apalagi sekarang udah ada youtube... so plisss gak usah alasan gak bisa masak. Kalo gak bisa yaudah belajar bareng-bareng dari youtube),” tulisnya.

