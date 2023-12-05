Dava MCI 7 Meninggal Dunia, Chef Renatta: Beristirahatlah dengan Damai

FINALIS MasterChef Indonesia season 7 Muhamad Umair Dava atau akrab disapa Dava, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (5/12/2023). Chef Renatta selaku seorang juri MasterChef itu pun ikut berduka atas kabar kepergian Dava.

Melalui Instagram storynya, Chef Renatta yang mengunggah foto Dava ketika masih berada di gallery MasterChef Indonesia, menyampaikan ucapan bela sungkawanya.

“Beristirahatlah dengan damai, Dava.. sungguh mengejutkan mendengar berita seperti ini,” tulis Chef Renatta diartikan dalam bahasa Indonesia, dikutip dalam Instagram Storynya @renattamoelek.

Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab kepergiaan Dava, tetapi dirinya meninggalkan sejumlah kenangan yang indah bagi sejumlah orang yang mengenalnya. Tidak heran kepergiaannya mengundang banyak isak sedih yang begitu mendalam.

Tidak hanya itu, Chef Renatta yang juga merasa kehilangan atas kepergian Dava mengucapkan rasa terima kasihnya. Pasalnya, Dava telah memberikan kenangan serta warna yang begitu indah, baik dalam gallery maupun luar gallery.

“Thank you udah bawa banyak canda dan tawa di gallery maupun di luar gallery, you will be missed,” tulis Renatta.

(Endang Oktaviyanti)