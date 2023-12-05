Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Adam Sinclair, Adik Mendiang Ashraf yang Dukung Pernikahan BCL dan Tiko

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:36 WIB
Potret dan Profil Adam Sinclair, Adik Mendiang Ashraf yang Dukung Pernikahan BCL dan Tiko
Potret Adam Sinclair. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET dan profil Adam Sinclair belakangan mencuri perhatian. Dia merupakan adik dari mendiang Ashraf Sinclair.

Bersama keluarga besarnya, dia pun turun hadir dan memberikan dukungan pada Bunga Citra Lestari yang melangsungkan pernikahan dengan Tiko pada Sabtu (2/13/2023).

Bukan sekedar memberikan dukungan, Adam dikatakan juga sudah mengenal Tiko sebelum pernikahan itu berlangsung.

Bahkan, melalui akun Instagramnya. Anak ketiga dari tiga bersaudara itu menuliskan pesan untuk mantan iparnya itu.

"Terima kasih Bunga, telah berani mencintai lagi dan menerima cinta dari seorang pria yang menghantarkan hatiku saat aku bertemu dengannya," tulisnya dalam keterangan foto, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Mengutip akun Instagram dan berbagai sumber, berikut potret dan profil Adam Sinclair.

1. Kelahiran 1983

Adam

Pemilik nama asli Adam Youssof Mohamed Sinclair lahir di Riyadh pada 11 Agustus 1983. Dia merupakan anak ketiga dari pasangan Mohamed Anthony John Sinclair (bapa)

Khadijah Abdul Rahman (ibu).

Kakak pertamanya yang merupakan mantan suami Bunga Citra Lestari bernama Ashraf telah lama meninggal dunia akibat serangan jantung. Kakak keduanya bernama Aishah Sinclair.

2. Pendidikan

 Adam

Adam diketahui pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Film London, Panico Film School pada 2006 silam.

Selama kuliah, dia juga sering membuat berbagai project, mulai dari film pendek, iklan, dan musik video. Sejak saat itu pula ketertarikannya dengan dunia film muncul.

Halaman:
1 2
      
