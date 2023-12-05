Advertisement
HOME WOMEN LIFE

GERD Diduga Jadi Penyebab Dava MasterChef Indonesia Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:10 WIB
GERD Diduga Jadi Penyebab Dava MasterChef Indonesia Meninggal Dunia
Dava MCI Meninggal Dunia. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR duka datang dari industri kuliner Tanah Air. Alumni kontestan MasterChef Indonesia Season 7, Muhammad Umair Dava alias Dava dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh akun Instagram MasterChef Indonesia. Melalui Insta Story, Dava dinyatakan telah berpulang.

“Turut berduka cita, Muhamad Umair Dava MasterChef Indonesia Season 7. Semoga ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan,” tulis Instagram MasterChef Indonesia.

Dava MCI

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi terkait penyebab kematian Dava. Namun, dilihat dari kolom komentar unggahan Dava di Instagram-nya @davamci7, seorang netizen mengatakan Dava diduga mengalami asam lambung atau GERD.

Sementara itu, chef sekaligus juri MasterChef Indonesia seperti Renatta Moeloek dan Arnold Poernomo turut mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Dava. “Rest in peace, terima kasih Dava untuk keceriaan yang sudah diberikan selama di Gallery dan di mana pun kamu berada,” tulis Arnold.

Akun Instagram Dava pun turut dibanjiri ucapan duka para netizen untuknya. Warganet ikut terkejut atas kabar kematiannya.

“Turut berduka cita buat Dava,” kata akun @st*****.

“Selamat jalan Dava,” sambung @bu*******.

“Ya Allah Dava, innalillahi,” tambah @yu*******.

