Dava MCI Season 7 Meninggal Dunia

KABAR duka datang dari keluarga Masterchef Indonesia. Salah satu finalis di Season 7 Muhamad Umair Dava atau yang akrab disapa Dava meninggal dunia. Kabar duka ini pertama kali diketahui dari unggahan Yuri Kim, salah satu rekan Dava di MCI season 7.

Yuri mengunggah foto dirinya bersama Dava saat kembali datang ke Masterchef Indonesia. Tentu kedatangan mereka bukan sebagai peserta melainkan membantu para peserta Top 4 MCI 11 untuk bertarung dalam episode Masterchef Indonesia bertemakan tentara.

Mereka kompak tersenyum semringah dengan mengenakan seragam loreng layaknya seorang tentara. Yuri pun menuliskan pesan 'Rest In Peace' untuk memberikan informasi bahwa rekannya itu telah tiada.

Duka mendalam pun turut dirasakan oleh Belinda yang kala itu menjadi peserta MCI season 11 yang menjadi rekan satu tim Dava di episode tersebut. Meski baru pertama kali bertemu, Belinda menilai Dava sebagai sosok yang baik hati. Belinda pun mengunggah potret dirinya saat sedang mengikuti challenge bersama Dava.

"Cuma pernah sekali ketemu kak Dava waktu challenge offsite di top 4 tapi aku udah bisa bilang kalo kak Dava itu orangnya baik banget," tulis Belinda melalui Instagram Story akun @belinda.mci11, Selasa (5/12/2023).

Juara MCI season 11 itu pun menilai Dava sosok yang humble sehingga mudah untuk akrab dengan orang lain meski baru pertama kali bertemu. Belinda pun merasa nyaman menjadi rekan satu tim Dava kala itu.