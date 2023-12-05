Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng Ariel Sebelum Noah Hiatus, Sempat Mampir ke Basecamp Gundam

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:42 WIB
Potret Ganteng Ariel Sebelum Noah Hiatus, Sempat Mampir ke Basecamp Gundam
Arle Noah. (Foto: Instagram)
BAND NOAH sukses menggelar konser "The Great Journey of NOAH“ - The Final Show," sebelum memutuskan hiatus. Show ini pun digelar di berbagai kota besar di Indonesia, dan berakhir di Jakarta.

Tentu saja ini menjadi momen terakhir Sahabat Noah untuk melihat penampilan Ariel dan lainnya. Oleh karena itu, meskipun sedang tidak sehat Ariel pun tidak membatalkan konser tersebut, meskipun harus bernyanyi dalam kondisi tidak sehat.

Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai vokalis pria dengan nama Nazril Ilham ini kerap dianggap sebagai wajah NOAH. Nah, berikut beberapa potret Ariel sebelum menggelar konser terakhirnya seperti dilansir dari akun Instagram @arielnoah.

Berfoto dengan sweater

Ariel NOAH

Ariel Noah terlihat menggunakan sweater rajut pada konser terakkhirnya itu, dipadukan dengan celana jeans. Dalam postingannya dia pun berterima kasih sekaligus meminta maaf karena tidak bisa tampil secara maksimal.

"Terimakasih banyak buat semua yg datang tadi malam, thank you for the memory. mohon maaf tidak mampu memulihkan pita suara pada waktunya, I do hope everybody enjoys the show, the team put a lot of effort into pleasing everyone that comes," tulis dia dalam caption postingan tersebut.

Meski begitu, dia pun mendapat banyak dukungan baik dari para penggemar maupun rekan sesama musisi.

"Terus berkarya, Bor 🖤," tulis duniamanji.

"Congratulations brother ❤️🙌," tambah davidbayudj.

"Jangan lama lama hiatusnya ya a😢," kata jamila__putri.

