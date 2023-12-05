Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Mimpi Melihat Orang Meninggal

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:45 WIB
Arti Mimpi Melihat Orang Meninggal
Arti mimpi orang meninggal, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUKAH Anda ternyata masing-masing orang, pada umumnya menghabiskan sekitar dua jam setiap malam untuk bermimpi? Nah, mimpi ini biasanya terjadi pada bagian dari siklus tidur manusia.

Meski pun tujuan dan makna di balik mimpi kita tidak sepenuhnya dipahami, teori dasarnya adalah bahwa mimpi membantu untuk memproses dan memahami emosi diri sendiri. Salah satu mimpi yang paling familiar dialami banyak orang, adalah mimpi melihat orang meninggal dunia.

Dikatakan dr. Carolina Estevez, PsyD dan psikolog klinis di Infinite Recovery, arti mimpi seperti ini pun bisa beragam loh! 

“Bermimpi tentang seseorang yang sekarat, meninggal dunia itu bisa memiliki arti yang beragam, tergantung pada situasi hidup Anda yang mengalaminya,” kata dr. Carolina dikutip dari VeryWellMinds, Rabu (6/12/2023)

“Mimpi-mimpi ini mungkin meresahkan, namun pada akhirnya mewakili perubahan positif dalam arah dan potensi pertumbuhan di masa depan,” sambungnya.

