HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Shafa Harris, Anak Sambung Jennifer Dunn yang Kian Menawan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:35 WIB
Potret Cantik Shafa Harris, Anak Sambung Jennifer Dunn yang Kian Menawan
Potret cantik Shafa Harris. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Shafa Harris pernah begitu mencuri perhatian ketika mengetehui hubungan sang ayah, Faisal Harris dengan Jennifer Dunn. Kala itu, dia pernah marah besar hingga berseteru dengan ibu sambungnya itu.

Seiring berjalannya waktu, mantan kekasih Bastian Steel itu nampak berdamai dengan keadaan. Dia seperti sudah menerima kondisi keluarganya yang sudah tidak lagi utuh.

Dia pun kini sudah tumbuh menjadi wanita cantik yang semakin menawan. Beberapa potretnya pun sering menjadi pusat perhatian di media sosial.

Berikut potret cantik Shafa Harris yang dirangkum dari Instagram, Rabu (6/12/2023).

1. Makin dewasa

 Shafa Harris

Wanita kelahiran 2003 itu rupanya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang kerap berpenampilan terbuka dan hot di sosial medianya. Tidak heran jika saat ini banyak dari netizen yang pangling ketika melihatnya saat di layar kaca.

2. Tampil dengan makeup bold

Shafa Harris

Shafa Harris sering kali membagikan tutorial makeup di akun Instagramnya. Tak sedikit pula dia lebih memilih untuk tampl dengan makeup bold, sehingga lebih menawa.

Salah satunya pada foto ini, di mana dia memfokuskan pada bagian bibir yang memakai lipstik berwarna merah.

Halaman:
1 2
      
