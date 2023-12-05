Mengenal Arti Emoji Dua Telapak Tangan Bersatu

MENGENAL arti emoji telapak tangan bersatu yang mungkin perlu kalian ketahui. Emoji adalah lambang yang mewakili emosi dan perasaan si pengirim pesan kepada lawan bicaranya.

Setiap orang kini menggunakan emoji untuk membuat pesan lebih ekspresif dan berwarna.

Lantas, apakah selama ini penggunaan emoji sudah sesuai dengan maksud dan maknanya? Kali ini, kita akan membahas emoji dua telapak tangan bersatu yang selama ini digunakan sebagai tanda terima kasih dan hormat.

Jika dicari dari aplikasi WhatsApp, emoji dua telapak tangan bersatu itu adalah high five atau tos tangan. High five atau tos biasanya digunakan antara teman atau kerabat yang hubungannya dekat sebagai tanda persetujuan atau kesamaan pandangan terhadap sesuatu.