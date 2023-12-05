Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Bacin Bahasa Gaul yang Viral di TikTok, Ternyata Ada 4 Makna

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:09 WIB
Arti Kata Bacin Bahasa Gaul yang Viral di TikTok, Ternyata Ada 4 Makna
Arti kata bacin yang viral di media sosial. (Foto: Freepik)




ARTI kata bacin bahasa gaul yang viral di TikTok mungkin ingin kalian ketahui. Bacin banyak digunakan netizen di media sosial (medsos) TikTok dengan unggahan terkait makanan berbahan dasar babi atau konten lainnya.

Jadi, apa sih sebenarnya arti kata bacin yang ramai digunakan di TikTok? Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai arti kata bacin, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan unggahan di TikTok, Senin (5/12/2023).

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, arti kata bacin adalah berbau busuk (seperti bau ludah ikan busuk).

Berbeda dari arti sesungguhnya, bacin dalam bahasa gaul memiliki banyak arti. Seperti misalnya bacin yang merupakan singkatan dari babi China, bacin yang ini digunakan untuk tujuan menghina secara rasis.

Bahkan, kata bacin ini sudah populer sejak masa Orde Baru dan kembali populer di masa kini dan banyak digunakan di TikTok.

