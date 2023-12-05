Arti Pohon Natal bagi Orang Kristen dan Katholik

ARTI pohon Natal bagi orang Kristen dan Katholik yang mungkin ingin kalian ketahui. Pohon Natal merupakan salah satu hal penting dan wajib ada dalam setiap perayaan Natal.

Pohon Natal bisa kita lihat di pusat-pusat kota, pusat-pusat perbelanjaan hingga tempat publikn lainnya setiap bulan Desember.

BACA JUGA: 5 Cara Membuat Pohon Natal Sendiri yang Low Budget

Lantas, apa sesungguhnya arti dari pohon Natal bagi umat Nasrani? Baik itu umat Kristen (Protestan) maupun umat Katholik? Berikut adalah penjelasan dari laman Old Word Christmas, dikutip Selasa (5/12/2023).

Sejarah Pohon Natal

Pohon Natal yang kita kenal adalah pohon cemara berwarna hijau dengan hiasan merah dan emas telah melalui sejarah yang panjang. Bahkan, pohon Natal ini berasal dari budaya Mesir dan Romawi kuno, di mana cabang hijau di atas pintu digunakan untuk mengusir roh jahat dan melambangkan kehidupan dan pertumbuhan selama musim tidak aktif.

Selain itu, bangsa Celtic menghiasi kuil mereka dengan cabang-cabang pinus hijau yang melambangkan kehidupan abadi. Pada abad ke-16, umat Kristiani yang taat membawa pohon cemara ke rumah mereka di Jerman.