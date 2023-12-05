KUMPULAN 200 nama bayi laki-laki Kristen Inggris bisa menjadi rekomendasi para orangtua. Dalam hal ini pemilihan nama sangat penting bagi yang memiliki seorang putranya sebagai penerus keluarga.
Perlu diketahui orangtua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum benar-benar memilih sebuah nama untuk anak. Selain memiliki arti yang bagus, nama juga dianggap sebagai doa.
Berikut 200 nama bayi laki-laki Kristen Inggris dilansir dari berbagai sumber:
1. Aaron : Gunung kekuatan
2. Aaden : Nyala api kecil
3. Abdiel : Pelayan Tuhan
4. Abel : Nafas, uap, atau anak laki-laki
5. Abraham : Ayah dari orang banyak
6. Adam : Tanah atau bumi
7. Adriel : Penyelamat manusia
8. Adrian : Seseorang dengan kekuatan tertinggi
9. Aiden : Yang berapi-api
10. Alan : Tampan
11. Albert : Orang yang mulia dan cerdas
12. Alby : Kota dikelilingi bukit putih
13. Alexander : Pria yang membela atau penolong umat manusia
14. Andronicus : Kemenangan seorang pria
15. Andrew : Kuat
16. Anthony : Yang tak ternilai
17. Aquila : Elang
18. Benedict : Terberkati
19. Benett : Terhormat atau terberkati
20. Benjamin : Anak dari tangan kanan
21. Bernard : Berani seperti beruang
22. Brian : Mulia
23. Brion : Kuat dan terhormat
24. Bradley: berhati lapang
25. Brandon: pangeran
26. Braxton: cerdas
27. Brennan: pemberani
28. Brighton: bercahaya
29. Bruce: kayu
30. Bruno: pelindung