200 Nama Bayi Laki-Laki Kristen Inggris, Ada Bermakna Spesial

KUMPULAN 200 nama bayi laki-laki Kristen Inggris bisa menjadi rekomendasi para orangtua. Dalam hal ini pemilihan nama sangat penting bagi yang memiliki seorang putranya sebagai penerus keluarga.

Perlu diketahui orangtua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum benar-benar memilih sebuah nama untuk anak. Selain memiliki arti yang bagus, nama juga dianggap sebagai doa.

Berikut 200 nama bayi laki-laki Kristen Inggris dilansir dari berbagai sumber:

1. Aaron : Gunung kekuatan

2. Aaden : Nyala api kecil

3. Abdiel : Pelayan Tuhan

4. Abel : Nafas, uap, atau anak laki-laki

5. Abraham : Ayah dari orang banyak

6. Adam : Tanah atau bumi

7. Adriel : Penyelamat manusia

8. Adrian : Seseorang dengan kekuatan tertinggi

9. Aiden : Yang berapi-api

10. Alan : Tampan

11. Albert : Orang yang mulia dan cerdas

12. Alby : Kota dikelilingi bukit putih

13. Alexander : Pria yang membela atau penolong umat manusia

14. Andronicus : Kemenangan seorang pria

15. Andrew : Kuat

16. Anthony : Yang tak ternilai

17. Aquila : Elang

18. Benedict : Terberkati

19. Benett : Terhormat atau terberkati

20. Benjamin : Anak dari tangan kanan

21. Bernard : Berani seperti beruang

22. Brian : Mulia

23. Brion : Kuat dan terhormat

24. Bradley: berhati lapang

25. Brandon: pangeran

26. Braxton: cerdas

27. Brennan: pemberani

28. Brighton: bercahaya

29. Bruce: kayu

30. Bruno: pelindung