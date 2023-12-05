7 Jenis Olahraga Kardio Mudah dan Hemat, Bisa Dilakukan di Rumah!

OLAHRAGA kardio tidak melulu harus dilakukan di pusat kebugaran atau klub-klub tertentu yang membutuhkan biaya mahal. Anda juga bisa melakukan olahraga kardio sendiri di rumah dengan modal yang minim, atau bahkan gratis!

Olahraga kardio merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk memompa darah dari jantung dan paru-paru supaya detak jantung meningkat hingga mencapai titik maksimal pembakaran lemak dan kalori. Bisa dikatakan bahwa olahraga kardio adalah olahraga yang baik bagi jantung.

Selain itu, olahraga kardio juga dapat membantu meningkatkan stamina tubuh secara keseluruhan. Ketika melakukan olahraga kardio, tubuh akan menggunakan sebagian besar otot yang ada di dalamnya. Olahraga kardio ini dikenal juga dengan olahraga aerobik.

7 Jenis Olahraga Kardio yang Bisa Dilakukan di Rumah

1. Lompat Tali

Lompat tali bisa menjadi salah satu pilihan jika Anda ingin melakukan olahraga kardio di rumah. Lompat tali diketahui mampu membakar hingga 220 kalori per 20 menit. Bagi yang belum pernah melakukannya, mulailah coba lompat tali selama 10–30 detik. Seiring berjalannya waktu, coba menambahkan durasinya secara perlahan.

2. Squat Jump

Alasan squat jump masuk dalam kelompok olahraga kardio adalah karena olahraga ini mampu menaikkan irama jantung apabila dilakukan secara tepat dan teratur. Selain itu, squat jump juga bermanfaat membakar kalori serta menguatkan otot paha dan kaki.

3. Jumping Jacks

Jumping jacks merupakan gerakan lompat ke atas sambil membuka kaki dan mengangkat tangan di atas kepala. Lompat kembali ke posisi awal dengan menutup kaki dan menurunkan tangan. Ulangi lompatan itu selama 30 detik-1 menit.

4. Naik Turun Tangga

Receh tapi cukup efektif, naik turun tangga ternyata juga bisa memacu detak jantung. Jika Anda mempunyai tangga di rumah atau kantor, Anda bisa membuka latihan olahraga dengan naik turun tangga sebanyak 2-3 kali sebelum beralih ke latihan lainnya.

Untuk memberikan variasi, Anda bisa mencoba untuk pemanasan dengan naik tangga dengan kecepatan setinggi yang Anda bisa, kemudian turun secara perlahan. Ulangi hingga 10-20 menit sesuai kapasitas ya.