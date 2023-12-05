Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inspirasi Outfit Kondangan Pria Anti Gagal, Cobain Yuk!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:37 WIB
MODEL pakaian pria memang tidak sebanyak wanita. Jadi, wajar jika mereka suka kehabisan ide mix and match outfit, apalagi saat ingin menghadiri acara formal seperti kondangan. Makanya, simak inspirasi outfit kondangan pria berikut ini. 

 

Yuk jangan mau kalah sama para wanita! Pria pun wajib tampil maksimal kalau ingin menghadiri acara pernikahan. Oleh karena itu, simak beberapa inspirasi outfit kondangan pria yang bisa kamu tiru berikut ini!

Inspirasi Outfit Kondangan Pria 

1.  Kemeja Lengan Panjang 

Kemeja lengan panjang sering banget jadi andalan para kaum adam. Soalnya, pakai outfit satu ini udah paling simpel banget sekaligus terlihat elegan. Iya, akan jadi sangat elegan kalau kamu memadukannya dengan celana bahan serta tambahan aksesoris ikat pinggang.

 

Nggak sampai disitu, kamu juga wajib memadukan kemeja lengan panjang dengan sepatu pantofel yang memiliki look glossy. Penampilan udah kece, jangan lupa tata rambut dan gunakan parfum supaya makin sempurna ya!

2.  Batik Motif Sekar Jagad 

Batik motif sekar jagad yang bernuansa kecoklatan ini masih menjadi andalan untuk menyelamatkan penampilan saat kondangan. Padukan batik ini dengan celana bahan hitam untuk mendapatkan kesan formal sekaligus tradisional.

3.  Batik Kontemporer

Batik kontemporer bisa jadi solusi bagi kamu yang tetap ingin mengenakan pakaian tradisional saat menghadiri pesta pernikahan, namun nggak mau ada kesan jadul. Batik kontemporer dibuat dengan warna yang lebih terang serta corak yang kekinian.

4.  Kemeja Batik Lengan Pendek

Kamu bisa memilih kemeja batik lengan pendek untuk acara kondangan dengan konsep outdoor. Kalau ingin tampil lebih airy, pilihlah batik dengan model kerah band atau shanghai.

 

Untuk bawahannya, kamu bisa memilih warna yang senada dengan motif batik. Kalau tidak punya warna yang match, kenakan celana hitam karena ini merupakan pilihan paling aman. Seperti sebelumnya, kamu bisa memadukan outfit ini dengan sepatu kulit high cut atau boots.

