Viral Seorang Ibu Meninggal Dipelukan Putrinya, Bikin Nyesek

KEMATIAN seseorang memang tidak akan pernah ada yang tahu. Pada saat kapan dan di mana.

Termasuk yang dialami seorang ibu, di mana dia awalnya terlihat baik-baik saja bersama sang putri. Bahkan mereka terlihat sedang santai di salah satu rumah makan dan tersenyum bahagia.

Namun, takdir berkata lain. Hanya dalam hitungan detik, ibu tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Momen itu terlihat dalam akun Tiktok @user00012345629 yang kemudian menjadi viral di media sosial.

“Momen terakhir berada di sisi ibu dan terabadikan oleh kamera,” tulis narasi dalam video yang beredar itu.

Dalam video terlihat awalnya si putri inisiatif untuk merekam momen kebahagiaan bersama sang ibu. Mereka beberapa kali saling memandang kamera dengan senyuman ceria.

Namun, tanpa diduga, sang ibu tiba-tiba kehilangan kesadaran dan roboh di pangkuan perempuan berhijab itu. Seketika wajah perempuan itu tampak panik dan dengan cepat dia mematikan perekaman video yang masih aktif di ponselnya.