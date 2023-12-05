Gaya Aaliyah Massaid dengan One Shoulder Dress, Tampil Anggun Berkelas

NAMA Aaliyah Massaid belakangan menjadi perbincangan netizen setelah dikabarkan menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Sejak saat itu kehidupannya jadi sorotan termasuk penampilannya yang selalu stylish dalam postingannya di media sosial.

Seperti baru-baru ini Aaliyah mengunggah foto saat menghadiri acara di Singapura. Putri bungsu Reza Artamevia ini terlihat anggun dalam balutan one shoulder dress. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Penampilannya stunning

Potret cantik Aaliyah Massaid saat hadiri sebuah acara di Singapura. Di momen itu dia memakai one shoulder dress warna biru. Aaliyah pose setengah badan sampil melihat ke arah bawah. Terlihat makeup tebalnya yang berwarna gelap dengan aksen shimmer. Cantik pol!

Foto OOTD

Gaya OOTD Aaliyah memakai slim dress bermaterial velvet warna biru. Dress tersebut membalut wajahnya yang ideal sehingga menunjukkan body goalsnya.

Di foto ini Aaliyah memadukan outfitnya dengan shoulder bag dan high heels. Penampilan Aaliyah di foto ini berkelas banget.

"Auranya berkelas dan elegan," kata @riskan***

"Gorjez banget," sambung @doremy***

Pose bertopang dagu

Pada foto selanjutnya Aaliyah terlihat duduk di sebuah sofa restoran sambil melipat kaki. Dia juga menopang dagunya sambil memberikan ekspresi datar ke arah depan.