Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Aaliyah Massaid dengan One Shoulder Dress, Tampil Anggun Berkelas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |09:08 WIB
Gaya Aaliyah Massaid dengan One Shoulder Dress, Tampil Anggun Berkelas
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Aaliyah Massaid belakangan menjadi perbincangan netizen setelah dikabarkan menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Sejak saat itu kehidupannya jadi sorotan termasuk penampilannya yang selalu stylish dalam postingannya di media sosial.

Seperti baru-baru ini Aaliyah mengunggah foto saat menghadiri acara di Singapura. Putri bungsu Reza Artamevia ini terlihat anggun dalam balutan one shoulder dress. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Penampilannya stunning

Aaliyah Massaid

Potret cantik Aaliyah Massaid saat hadiri sebuah acara di Singapura. Di momen itu dia memakai one shoulder dress warna biru. Aaliyah pose setengah badan sampil melihat ke arah bawah. Terlihat makeup tebalnya yang berwarna gelap dengan aksen shimmer. Cantik pol!

Foto OOTD

Aaliyah Massaid

Gaya OOTD Aaliyah memakai slim dress bermaterial velvet warna biru. Dress tersebut membalut wajahnya yang ideal sehingga menunjukkan body goalsnya.

Di foto ini Aaliyah memadukan outfitnya dengan shoulder bag dan high heels. Penampilan Aaliyah di foto ini berkelas banget.

"Auranya berkelas dan elegan," kata @riskan***

"Gorjez banget," sambung @doremy***

Pose bertopang dagu

Aaliyah Massaid

Pada foto selanjutnya Aaliyah terlihat duduk di sebuah sofa restoran sambil melipat kaki. Dia juga menopang dagunya sambil memberikan ekspresi datar ke arah depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement