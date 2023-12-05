Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Ganjar Jadi Inspirasi untuk Anak Pesantren Capai Impian

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |00:08 WIB
Siti Atikoh Ganjar Jadi Inspirasi untuk Anak Pesantren Capai Impian
Siti Atikoh. (Foto: Devi)
Siti Atikoh Ganjar tidak pernah luput dari perhatian masyarakat Indonesia. Termasuk dari siswi di Pesantren Al-Ma’Mun Sumedang. Hal ini terlihat dari antusias mereka kala bertemu Siti Atikoh di Islamic Center Sumedang, Senin (4/12/2023).

Kehadiran Siti Atikoh ke tempat tersebut merupakan acara Silaturahmi Akbar Bersama Majelis Taklim Se-Kabupaten Sumedang. Acara tersebut dihadiri oleh ibu-ibu majelis taklim serta anak-anak dari pondok pesantren.

 anak pesantren

Salah satu anak pesantren yang sangat terpukau dengan kehadiran Siti Atikoh adalah Ghaitsa Naila Farha dan Raissa Meilani. Kedua siswi ini hadir dalam acara silaturahmi akbar ini untuk mendengar dan mengenal lebih dekat sosok Atikoh dan keluarganya, Ganjar Pranowo dan Alam Ganjar.

“Kita lagi ada acara silaturahmi dengan ibu Hajah Atikoh. Jadi di sini kita lebih mengenal karakter Ibu Atikoh, beserta keluarga,” kata Ghaitsa.

Melalui acara ini, Ghaitsa dan Raissa mengetahui perjalanan Siti Atikoh Ganjar dalam menuntut ilmu hingga menjadi seseorang yang sukses. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu pendobrak semangat mereka untuk menggapai cita-cita.

Halaman:
1 2
1 2
      
