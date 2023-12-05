5 Potret Rendy Taujeh, Polisi yang Viral karena Namanya Dicatut Akun Palsu

MEDIA sosial dihebohkan dengan komentar akun seorang Polisi yang mengomentari video pendaki terjebak di Gunung Merapi Sumatera Barat. Dalam video itu dua pendaki yang terjebak di Gunung Merapi membagikan keadaannya dengan muka penuh debu, salah satunya adalah wanita.

Setelah viral di media sosial, banyak komentar dari berbagai netizen. Salah satunya dari akun Twitter @rendytoejeh yang memberi komentar negatif.

“Mampus,” tulisnya dalam komentar tersebut.

Diketahui, pria yang mengomentari video tersebut berprofesi sebagai polisi. Namun belakangan, dia memberikan klarifikasi kalau akun tersebut bukanlah resemi milikinya.

“Selamat siang, saya Brigpol Rendy Taujeh, saya sebelumnya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi atas komentar oknum yang mengatasnamakan serta menggunakan foto dan indentitas saya. Yang bersangkutan menggunakan akun palsu @rendytaujeh sedangkan Akun Asli Saya @rendytuejeh. Saya juga turut berbela sungkawa atas musibah erupsi gunung merapi yang terjadi,” tulisnya.

Setelah memberikan klarifikasi, netizen malah sekarang penasaran dengan sosok pria tampan nan kekar ini. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Rendy Taujeh. Berikut rangkumannya dari Instagram @rendytaujeh.

Jadi sorotan

Nama Rendy Taujeh belakangan menjadi sorotan netizen setelah diduga memberi komentar negatif pada pendaki yang terjebak di Gunung Merapi Sumatera Barat.

Beri klarifikasi

Usai komentarnya viral di media sosial, Rendy memberi klarifikasi kalau ada oknum itu yang mengatasnamakan dirinya. Dia juga meminta maaf telah membuat kegaduhan di media sosial meski ia menampik bukan dirinya yang melakukan itu.

Berprofesi sebagai polisi

Rendy Taujeh diketahui berprofesi sebagai polisi. Dia menjabat sebagai brigadir polisi di Direktorat Lalu Lintas Sulawesi Utara. Rendy sendiri memiliki paras yang tampan.