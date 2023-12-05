Siti Atikoh Ganjar: Peran Ibu Majelis Taklim Sangat Penting untuk Anak-Anak

Siti Atikoh Ganjar mulai turun kampanye. Salah satu tempat yang dipilih yakni Sumedang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya kali ini, Siti Atikoh hadir di Silaturahmi Akbar Bersama Majelis Taklim Se-Kabupaten Sumedang.

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh menyampaikan jika peran ibu-ibu majelis taklim sangatlah penting. Salah satunya yakni dalam pembentukan karakter anak-anak.

“Ibu-ibu majelis ta’lim itu perannya luar biasa. Iya mulai mengedukasi masyarakat bagaimana mendidik karakter anak-anak mulai dari anak-anak,” kata Siti Atikoh saat ditemui di Islamic Center Sumedang, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut, Siti Atikoh menuturkan jika setiap wilayah pasti memiliki majelis taklim masing-masing. Di setiap wilayah tersebut pasti memiliki murid untuk dibina menjadi pribadi yang baik.