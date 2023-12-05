Begini Cara Memakai Toner yang Benar, Biar Makin Efektif!

TONER merupakan salah satu skincare yang tidak murah. Untuk itu, tentunya Anda ingin hasil yang efektif saat menggunakan produk tersebut, bukan? Karenanya, ketahui cara menggunakan toner yang benar.

Toner adalah produk skincare yang bertekstur paling ringan seperti air dan berfungsi melembapkan kulit wajah, serta mengembalikan pH kulit wajah setelah dibersihkan. Toner juga dapat dijadikan sebagai pembersih tambahan untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal walau telah mencuci wajah dengan facial wash.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Anda perlu menggunakan face toner dalam rangkaian yang benar dan runtut. Lebih jelasnya, yuk simak uraiannya di artikel berikut ini!

Cara Menggunakan Toner yang Benar

1. Bersihkan Wajah

Toner digunakan setelah Anda membersihkan wajah. Memakai pembersih dan mencuci muka sebelum mengaplikasikan toner gunanya supaya minyak serta kotoran dapat dibersihkan secara menyeluruh. Selanjutnya, toner akan mengembalikan pH kulit Anda.

2. Gunakan Kapas

Setelah wajah bersih, Anda dapat mengaplikasikan toner menggunakan kapas. Rangkaian skincare satu ini mempunyai tekstur cair seperti air, sehingga pengaplikasikannya sebaiknya diusap ke wajah menggunakan kapas bersih agar bisa menjangkau sampai ke pori-pori.

Pengaplikasian seperti ini juga berlaku pada yang bentuknya spray. Caranya dengan menyemprotkan produk secukupnya ke wajah, lalu usapkan kapas lembut dan tipis ke seluruh bagian muka. Setelah itu, diamkan sebentar agar produknya menyerap sempurna.