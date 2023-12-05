8 Inspirasi Sanggul Kepang Keren, Bisa untuk Segala Acara

SANGGUL memang menjadi gaya rambut yang cukup fleksibel dan mudah diterapkan. Fleksibilitas karena Anda dapat memasangkannya dengan tekstur atau preferensi apa pun, bergantung pada apa yang Anda cari.

Sanggul bisa digunakan untuk segala acara, mulai dari sanggul berantakan untuk hari-hari di luar tugas hingga gaya formal dengan hairspray untuk hari istimewa Anda. Sanggul yang dikepang dapat memberikan tampilan yang lebih mewah dan trendi pada gaya rambut sanggul tradisional.

Nah, berikut kumpulan inspirasi gaya rambut jalinan sanggul dari laman Popsugar.

Double-Dutch braided bun

Sanggul ini memadukan dua kepang Belanda di kedua sisi kepala sehingga menampilkan sanggul rendah yang elegan. Gaya ini cukup bagus untuk tampilan yang lebih kasual, namun cukup canggih untuk dikenakan ke acara formal juga. Ini adalah tampilan sempurna yang bisa bertahan selama beberapa hari.

Half-braided bun​​​​​​​

Dengan dua kepang besar yang diikat menjadi ekor kuda rendah di bagian atas kepala, tampilan ini lucu sekaligus protektif. Dengan gaya rambut yang dikepang atau sanggul rendah, Anda dapat memperpanjang waktu pemakaian setelah Anda melepaskan kepangnya.

Braided-ponytail bun​​​​​​​

Modelnya sangat sederhana, sanggul kepang ini halus namun menyenangkan. Bagilah ujung kuncir kuda menjadi dua bagian, kepang setiap bagian, lalu bungkus menjadi sanggul.

Braided bun hair with designer cornrows​​​​​​​

Tampilan ini memadukan dua tren, yakni sanggul kepang dan cornrows desainer. Anda bisa membuat sanggul keriting dengan mengepang bagian atas kepala Anda menjadi cornrows dan menambahkan manik-manik ke dua kepang depan. Untuk tampilan yang lebih rumit, ikuti tren "desainer cornrow" dan tambahkan pola kabel seperti hati atau zigzag.

Upside-down french-twist braided bun​​​​​​​

Tampilan dari orang Prancis klasik pada gaya rambut sanggul kepang ini akan menciptakan detail sederhana namun sangat elegan, cocok untuk acara formal. Untuk mendapatkan tampilan ini, belah rambut Anda secara horizontal dan kepang bagian bawahnya. Setelah mengepang dari bawah ke atas, ikat rambut hingga terlihat terbalik.