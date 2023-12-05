Artis Putri Patricia Idap Tumor, Ingatkan Pentingnya Lakukan Medical Check Up

ARTIS cantik Putri Patricia mengumumkan kabar tak mengenakan yang dialaminya. Melalui postingannya di Instagram, Putri mengatakan dirinya mengidap tumor.

"Hai teman-teman apa kabar? Sudah lama nih nggak update mengenai kesehatan saya. Jadi beberapa bulan lalu saya medical check up, terus pas lagi medcheck itu ketahuan ada tumor," ujar Putri seperti dikutip dari Instagram @putripatricia888, Selasa (5/12/2023).

Bintang sinetron Pondok Indah 2 itu tidak menyebutkan bagian tubuh mana yang terdapat tumor. Dia juga belum mengetahui tumor tersebut jinak atau ganas.

"Kalau dalam bahasa medis apapun yang benjolan itu dinamakan tumor. Untuk bisa mengetahui tumor itu berbahaya atau jinak, tentunya harus ambil tumor tersebut dan spesimennya dites untuk mengetahui secara pasti itu jinak atau berbahaya," tuturnya.

Perempuan berusia 43 tahun itu mengaku dirinya sudah menjalani MRA dan hasilnya tumor tersebut jinak. Namun dia ingin memastikan lagi dengan melakukan operasi pengangkatan tumor untuk dilihat bila tumor yang ada di tubuhnya benar-benar jinak, sehingga dia mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan.

"Saya harus menjalani prosedur itu jadi mohon doanya ya teman-teman semoga baik-baik saja," katanya.