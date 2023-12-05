4 Penyakit yang Sering Menyerang saat Musim Hujan, Waspada Flu dan Diare

KETIKA musim penghujan tiba, kuman penyakit semakin banyak merajalela. Banyak orang yang menjadi lebih mudah sakit ketika musim hujan. Hal ini disebabkan pertumbuhan virus serta bakteri menjadi lebih mudah berkembangbiak dalam cuaca yang buruk.

Apalagi udara lembab dari musim hujan juga bisa memungkinkan terjadinya penyebaran virus dan bakteri melalui udara. Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (6/12/2023) berikut penyakit yang sering kali menyerang tubuh saat musim hujan.

1. Influenza

Udara yang dingin bisa memicu berbagai penyakit seperti flu. Meski sering dianggap sepele, penyakit ini juga dapat menghambat aktivitas dan mudah menularkan pada orang sekitar. Beberapa gejala yang umumnya ditimbulkan yaitu rasa tidak enak badan, demam, pegal linu, lemas, bersin-bersin dan rasa nyeri pada otot-otot dan sendi.

Beberapa cara untuk mencegahnya bisa dengan istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, sering mencuci tangan serta menggunakan masker.

2. Demam Berdarah





Musim hujan kerap kali memunculkan genangan-genangan air yang dapat menjadi tempat untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Gigitan nyamuk tersebut dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Biasanya gejala yang muncul seperti demam tinggi nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, mual, tubuh menjadi sangat lelah, dan ruam kulit.

Tentunya hal ini perlu diwaspadai dan untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah, maka sebaiknya menutup penampungan air, rajin menguras dan mengganti air, dan jangan menggantung pakaian kotor yang dapat menjadi sarang nyamuk.

3. Penyakit Kulit

Sering kehujanan tapi tidak langsung membersihkan diri? Hati-hati hal ini dapat menimbulkan penyakit kulit seperti kutu air, kadas atau kurap, bahkan jamur pada kuku. Berbagai penyakit tersebut dapat terjadi karena suhu yang lembab dan kuman yang terbawa air.

Bakteri dan kuman dapat berkembang biak sampai akhirnya menyebabkan kulit terasa sangat gatal bahkan bisa terluka. Adapun beberapa yang bisa dilakukan untuk menghindarinya yaitu dengan segera membersihkan diri setelah terkena hujan, memakai pakaian bersih, dan hindari berbagi memakai barang pribadi dengan orang lain.