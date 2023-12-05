Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan, Gunakan Masker hingga Cuci Tangan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |02:00 WIB
Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan, Gunakan Masker hingga Cuci Tangan
Tips jaga kesehatan di musim hujan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJAGA kesehatan di musim hujan perlu dilakukan. Sebab, beragam penyakit mengintai masyarakat di udara yang dingin.

Seperti diketahui, lingkungan yang dingin dan lembab bisa menjadi sarana berkembangnya bakteri hingga menimbulkan penyakit. Karenanya, perlu ada pencegahan dan perilaku yang harus diperhatikan di perubahan cuaca ini.

Dokter epidemiolog, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan musim hujan merupakan situasi yang rawan terhadap penyakit dan bisa disebarkan melalui udara maupun air.

“Ini situasi yang memang rawan dengan beragam penyakit, baik secara air borne disease atau lewat udara maupun water borne disease yaitu lewat air. Bisa juga karena faktor food borne diseases atau keracunan lewat makanan” ungkap Dicky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa 5 Desember 2023.

Cuci Tangan

Dicky pun mengungkap pentingnya melakukan beberapa hal untuk mencegah beragam penyakit di musim hujan ini. Di antaranya yang penting ialah tetap menggunakan masker dan mencuci tangan agar terhindar dari perkembang biakan kuman di musim hujan.

Dicky mengatakan salah satu penyebab penyakit di musim hujan lantaran masyarakat mulai abai dengan kebersihan diri termasuk cuci tangan. Hal itu kemungkinan karena cuaca yang dingin sehingga banyak orang enggan bersentuhan dengan air.

Halaman:
1 2
      
