HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Sinusitis, Peradangan Rongga Hidung yang Sebabkan Sakit Kepala

Wulan Savitri , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:01 WIB
Mengenal Sinusitis, Peradangan Rongga Hidung yang Sebabkan Sakit Kepala
Mengenal penyakit sinusitis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL sinusitis, yaitu peradangan atau pembengkakan pada jaringan dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang terletak di susunan struktur wajah.

Merangkum dari WebMD, Selasa (5/12/2023) sinus memiliki empat pasang, yaitu di bagian tulang dahi atas mata, bawah mata pada belakang tulang pipi, kedua sisi mata bagian belakang, dan batang hidung.

Udara yang melewati sinus sehat akan melindungi hidung dari debu polusi dan alergen. Akan tetapi, sinus yang tersumbat akan berisi cairan sehingga kuman bertumbuh dan menyebabkan infeksi. Maka demikian, sinusitis terbagi menjadi enam jenis, yaitu akut, kronis, subakut, berulang, sinusitis, dan sinusitis jamur.

Gejala Sinusitis

Gejala sinusitis ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis sinusitis yang Anda alami. Berikut ini gejala pada sinusitis akut, antara lain:

1. Sakit kepala dan batuk

2. Nyeri dan bengkak di sekitar hidung

3. Kesulitan bernapas karena hidung tersumbat

4. Perubahan warna lendir yang berwarna hijau atau kuning mengental (post nasal drip)

Adapun gejala pada sinusitis jamur, meskipun gejalanya hampir mirip dengan bentuk sinusitis lainnya. Akan tetapi, jika sistem kekebalan melemah, maka gejala bisa berbeda dan parah, yaitu:

Sinusitis

1. Kulit terlihat pucat

2.  Bola mata sedikit menonjol (proptosis)

3. Wajah mati rasa

4.  Perubahan pada perilaku

5. Kesulitan berpikir

6.  Pembengkakan di sekitar mata dan pipi

7.  Mulai mengalami perubahan indera penglihatan 

Selain itu, berikut ini gejala umum yang diderita penyakit sinusitis selama 12 minggu atau lebih, meliputi:

1. Demam

2. Sakit gigi

3. Hidung tersumbat

4. Bau mulut tidak sedap

5. Sakit kepala di sekitar sinus

6. Adanya nanah di rongga hidung

7. Hidung meler atau perubahan lendir pada hidung

