HOME WOMEN HEALTH

4 Fakta Kasus Covid-19 di Singapura Merebak Lagi

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:33 WIB
INILAH 4 fakta kasus Covid-19 di Singapura merebak lagi ternyata meningkat dua kali lipat sejak bulan Oktober. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di tengah meningkatnya kasus COVID-19.

Apalagi virus terus meningkat dikarenakan memasuki musim hujan yang terjadi di Singapura. Saat ini virus COVID-19 memiliki gejala awalnya yakni menyerang pernapasan pada tubuh.

Berikut 4 fakta kasus COVID-19 di Singapura:

1. Pasien yang Terinfeksi 10 Ribu Lebih

Kasus Covid

Pada minggu 19-25 November, perkiraan jumlah infeksi lokal Covid-19 meningkat dua kali lipat menjadi 22.094 dari 10.726 pada minggu sebelumnya. Hingga hari ini kasus virus yang berasal dari China terus meningkat.

2. Ada Virus Varian Baru

COVID-19 ternyata memiliki varian baru hingga membuat penyebarannya semakin tinggi dan cepat. Pada tanggal 27 November, varian virus EG.5 dan sub-garis keturunannya HK.3 merupakan sub-varian yang dominan secara lokal, mencakup lebih dari 70 persen kasus.

“Saat ini, tidak ada indikasi bahwa subvarian utama lebih mudah menular atau menyebabkan penyakit lebih parah dibandingkan varian lain yang beredar,” kata Depkes Singapura dilansir Chanelnews Asia

