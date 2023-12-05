Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Segudang Manfaat Olahraga Kardio bagi Kesehatan, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Stamina

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |02:00 WIB
Segudang Manfaat Olahraga Kardio bagi Kesehatan, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Stamina
Manfaat olahraga kardio. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OLAHRAGA kardio merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk memompa darah dari jantung dan paru-paru. Tujuannya adalah agar detak jantung meningkat hingga mencapai titik maksimal pembakaran lemak dan kalori.

Kardio biasanya disebut sebagai latihan aerobik. Istilah ini menekankan peningkatan pergerakan dan pemanfaatan oksigen untuk produksi energi saat Anda melakukan latihan kardiovaskular.

Tidak peduli usia, berat badan, atau kemampuan atletik Anda, aktivitas aerobik baik untuk dilakukan. Aktivitas aerobik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Saat tubuh beradaptasi dengan latihan aerobik teratur, Anda akan menjadi lebih kuat dan bugar.

Berikut ini adalah manfaat dari latihan kardio atau aerobik bagi tubuh Anda, dikutip dari Mayo Clinic, Selasa(5/12/2023).

1. Membantu Turunkan Berat Badan

Olahraga kardio

Dikombinasikan dengan pola makan sehat, latihan aerobik membantu Anda menurunkan berat badan dan mempertahankannya.

2. Meningkatkan stamina, kebugaran dan kekuatan

Anda mungkin merasa lelah saat pertama kali memulai latihan aerobik secara teratur. Namun dalam jangka panjang, Anda akan menikmati peningkatan stamina dan berkurangnya rasa lelah. Anda juga bisa mendapatkan peningkatan kebugaran jantung dan paru-paru serta kekuatan tulang dan otot seiring berjalannya waktu.

3. Menangkal penyakit akibat virus

Latihan aerobik mengaktifkan sistem kekebalan Anda dengan cara yang baik. Hal ini mungkin menjauhkan Anda dari penyakit akibat virus, seperti pilek dan flu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement