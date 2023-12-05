Segudang Manfaat Olahraga Kardio bagi Kesehatan, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Stamina

OLAHRAGA kardio merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk memompa darah dari jantung dan paru-paru. Tujuannya adalah agar detak jantung meningkat hingga mencapai titik maksimal pembakaran lemak dan kalori.

Kardio biasanya disebut sebagai latihan aerobik. Istilah ini menekankan peningkatan pergerakan dan pemanfaatan oksigen untuk produksi energi saat Anda melakukan latihan kardiovaskular.

Tidak peduli usia, berat badan, atau kemampuan atletik Anda, aktivitas aerobik baik untuk dilakukan. Aktivitas aerobik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Saat tubuh beradaptasi dengan latihan aerobik teratur, Anda akan menjadi lebih kuat dan bugar.

Berikut ini adalah manfaat dari latihan kardio atau aerobik bagi tubuh Anda, dikutip dari Mayo Clinic, Selasa(5/12/2023).

1. Membantu Turunkan Berat Badan





Dikombinasikan dengan pola makan sehat, latihan aerobik membantu Anda menurunkan berat badan dan mempertahankannya.

2. Meningkatkan stamina, kebugaran dan kekuatan

Anda mungkin merasa lelah saat pertama kali memulai latihan aerobik secara teratur. Namun dalam jangka panjang, Anda akan menikmati peningkatan stamina dan berkurangnya rasa lelah. Anda juga bisa mendapatkan peningkatan kebugaran jantung dan paru-paru serta kekuatan tulang dan otot seiring berjalannya waktu.

3. Menangkal penyakit akibat virus

Latihan aerobik mengaktifkan sistem kekebalan Anda dengan cara yang baik. Hal ini mungkin menjauhkan Anda dari penyakit akibat virus, seperti pilek dan flu.